Волейбол Новости

«Тур» Нгапета и Молоткова сообщил об увеличении бюджета до € 3,1 млн

Французский «Тур» сообщил об увеличении бюджета до € 3,1 млн — клуб намерен вернуть себе статус крупного европейского клуба, об этом сообщает «БО Спорт» со ссылкой на слова президента команды Франсуа Брюно.

Клуб решил сделать это с помощью подписания главной звезды французского волейбола Эрвина Нгапета. По словам источника, его фигура позволила увеличить бюджет на 30%. В сезоне-2024/2025 — бюджет составлял € 2,2 млн, в сезоне-2025/2026 – € 2,4 млн. Таким образом, в новом сезоне бюджет составит € 3,1 млн.

65% бюджета приходится на поддержку частных партнёров. Кроме того, «Тур» намерен продать нейминг своей арены и добавить в название команды McDonald's – местного спонсора команды.

Помимо Нгапета, «Тур» подписал российского диагонального «Парижа» Василия Молоткова и его одноклубника – блокирующего сборной Франции Франсуа Юэ. Новым главным тренером «Тура» стал бразилец Рубиньо, который выиграл чемпионат Франции с «Сен-Назером» два года назад.

