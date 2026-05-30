Михаил Каштанов перешёл в «Горький»

Либеро «Кузбасса» Михаил Каштанов в следующем сезоне будет выступать за «Горький», сообщает телеграмм-канал «Суперлига ЧР Волейбол».

Нижегородский клуб закрыл позицию либеро после ухода Данилы Ищенко. Новичком команды стал воспитанник местного волейбола Михаил Каштанов, соглашение рассчитано до 2030 года. Напарником Михаила будет другой нижегородец Виктор Конев.

Каштанов начинал карьеру в нижегородской СШОР №4, затем прошёл систему казанского «Зенита» — от молодёжной команды до основы. Последние три сезона либеро выступал за «Кузбасс».

В чемпионате 2025/2026 Михаил стал основным либеро кемеровчан и сыграл 30 матчей: 458 приёмов, 56% позитивной и 27% отличной доводки.

