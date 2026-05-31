«Белогорье» объявило об изменениях состава команды

Волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород) объявил в своём телеграм-канале, что к команде присоединились Сантьяго Данани, Арсений Котов и Романас Шкулявичус.

Сантьяго Данани (Аргентина) будет выступать на позиции либеро. Данани является бронзовым призёром Олимпийских игр 2021 года, обладателем Суперкубка России, серебряным призёром чемпионата России и лучшим принимающим чемпионата мира — 2022.

Арсений Котов (Беларусь) будет на позиции связующего. Котов — обладатель Суперкубка Беларуси, а также бронзовый призёр чемпионата и Кубка Беларуси.

Романас Шкулявичус (Россия) будет в амплуа диагонального. Шкулявичус является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России и победителем Лиги наций.

