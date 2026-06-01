Волейболист Дмитрий Волков присоединился к московскому «Динамо»

31-летний волейболист Дмитрий Волков перешёл в московское «Динамо» из казанского «Зенита», сообщает пресс-служба нового клуба игрока.

Спортсмен входит в число лучших доигровщиков России и имеет богатый трофейный список: в его активе три победы в чемпионате России, три завоёванных Кубка России, три Суперкубка России, а также победа в Кубке Вызова ЕКВ. В составе национальной сборной спортсмен завоевал серебряную медаль Олимпийских игр, титул чемпиона Европы и дважды становился победителем Лиги наций. В минувшем сезоне статистика Волкова следующая: 39 матчей, 516 очков, 35 эйсов, 55 блоков, реализация атак — 51 %.

Также Дмитрий выступал за «Факел-2» (Новый Уренгой) (2011–2014); за «Факел» (2014–2021). С сезона-2021/2022 был игроком «Зенита-Казань».