Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Артём Вольвич покинул «Зенит-Казань» после 10 проведённых сезонов

Артём Вольвич покинул «Зенит-Казань» после 10 проведённых сезонов
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 двукратный чемпион Европы российский волейболист Артём Вольвич покинул «Зенит-Казань».

«Артём, спасибо за игру, самоотдачу, преданность команде и большой вклад в её успехи! Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Вольвич перешёл в казанскую команду в 2016 году, в 2023-м стал капитаном команды. В составе «Зенита-Казань» Вольвич стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), двукратным победителем Лиги чемпионов (2017, 2018), выиграл клубный чемпионат мира — 2017 и завоевал по семь Кубков и Суперкубков России.

За 10 сезонов Вольвич сыграл за «Зенит-Казань» 403 матча. Это третий результат в истории клуба. Больше матчей только у Максима Михайлова и Владислава Бабичева.

Материалы по теме
Официально
Волейболист Дмитрий Волков присоединился к московскому «Динамо»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android