Артём Вольвич покинул «Зенит-Казань» после 10 проведённых сезонов

Серебряный призёр Олимпиады-2020 двукратный чемпион Европы российский волейболист Артём Вольвич покинул «Зенит-Казань».

«Артём, спасибо за игру, самоотдачу, преданность команде и большой вклад в её успехи! Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Вольвич перешёл в казанскую команду в 2016 году, в 2023-м стал капитаном команды. В составе «Зенита-Казань» Вольвич стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), двукратным победителем Лиги чемпионов (2017, 2018), выиграл клубный чемпионат мира — 2017 и завоевал по семь Кубков и Суперкубков России.

За 10 сезонов Вольвич сыграл за «Зенит-Казань» 403 матча. Это третий результат в истории клуба. Больше матчей только у Максима Михайлова и Владислава Бабичева.