«Зенит-Казань» объявил о подписании контракта с 19-летним блокирующим Шелепой

Российский 19-летний волейболист Максим Шелепа стал новым блокирующим МВК «Зенит-Казань». Об этом сообщила пресс-служба клуба сегодня, 2 июня, в день рождения Максима.

«Сегодня у Максима ещё и день рождения, с чем мы его и поздравляем. Желаем крепкого здоровья, стремительного прогресса, ярких матчей и больших побед в составе казанской команды!» — написала пресс-служба «Зенита-Казань».

В прошедшем сезоне Шелепа уже был в составе главной команды в матчах Кубка Победы, после чего выступал за «Академию» в высшей лиге А.

До «Зенит-Казани» Максим выступал за московский «Динамо». В сезоне-2024/2025 он был признан лучшим блокирующим Молодёжной лиги и Кубка молодёжной лиги.

