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Турецкий клуб «Гёзтепе» подписал контракт с Анной Асташиной

Турецкий клуб «Гёзтепе» подписал контракт с Анной Асташиной
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20-летняя российская волейболистка Анна Асташина пополнила турецкую команду «Гёзтепе».

Асташина выступает на позиции связующей. С 2023 по 2024 год Анна выступала за команду «Динамо-Ак Барс» (Казань), сезон-2024/2025 она провела в «Ленинградке» (Санкт-Петербург), а с 2025 по 2026 она играла за «Енисей» (Красноярск).

Анна Асташина является трёхкратной чемпионкой и двукратным серебряным призёром Молодёжной лиги чемпионата России, а также серебряным призёром розыгрыша Кубка России 2024 года и Кубка Легенд того же года. В 2024 года Асташина была признана лучшей связующей чемпионата Молодёжной лиги России.

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