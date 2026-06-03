Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 3 июня

3 июня стартуют матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 3 июня

6:30 мск Бельгия – Польша

10:00 мск Таиланд – Сербия

14:30 мск Китай – Чехия

18:00 мск Украина – США

19:00 мск Доминиканская Республика – Турция

22:30 мск Италия – Болгария

23:30 мск Франция – Япония

02:00 мск – Бразилия – Нидерланды

03:00 мск Канада – Германия

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.