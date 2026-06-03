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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 3 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 3 июня
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3 июня стартуют матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 3 июня

6:30 мск Бельгия – Польша
10:00 мск Таиланд – Сербия
14:30 мск Китай – Чехия
18:00 мск Украина – США
19:00 мск Доминиканская Республика – Турция
22:30 мск Италия – Болгария
23:30 мск Франция – Япония
02:00 мск – Бразилия – Нидерланды
03:00 мск Канада – Германия

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.

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