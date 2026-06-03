«Уралочка-НТМК» подписала контракт с сербской доигровщицей Йованой Цветкович

Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» заключила контракт с сербской доигровщицей Йованой Цветкович. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Йована, добро пожаловать в «Уралочку-НТМК»! Мы уверены, что твой опыт и мастерство станут ценным вкладом в успехи нашей команды», — говорится в сообщении команды.

Цветкович совместно с ещё одной представительницей клуба, Бранкой Тицей, сейчас принимает участие в Лиге наций в составе национальной командой Сербии.

Йоване Цветкович 24 года. Ранее она выступала за сербские команды «Экономац» и «Тент». За свою карьеру Цветкович дважды становилась чемпионкой Сербии в 2020 и 2026 годах, а также выигрывала Кубок и дважды —Суперкубок страны.