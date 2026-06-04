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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 3 июня: как сыграли, сенсации, Украина, Сербия, Турция, Болгария

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 3 июня
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3 июня стартовали матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 3 июня:

Бельгия — Польша — 2:3;
Таиланд — Сербия — 0:3;
Китай — Чехия — 0:3;
Украина — США — 0:3;
Доминиканская Республика — Турция — 2:3;
Италия — Болгария — 3:0;
Франция — Япония — 1:3;
Бразилия — Нидерланды — 3:1;
Канада — Германия — 1:3.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.

Календарь предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
Сетка предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
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