Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 3 июня

3 июня стартовали матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 3 июня:

Бельгия — Польша — 2:3;

Таиланд — Сербия — 0:3;

Китай — Чехия — 0:3;

Украина — США — 0:3;

Доминиканская Республика — Турция — 2:3;

Италия — Болгария — 3:0;

Франция — Япония — 1:3;

Бразилия — Нидерланды — 3:1;

Канада — Германия — 1:3.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.