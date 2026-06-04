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14:30 Мск
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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 4 июня: во сколько начало матчей Украины, Турции, Китая, Бразилии

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 4 июня
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4 июня и в ночь на 5 июня продолжатся матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 4 июня (время московское):

10:00. Чехия — Польша;
14:30. Китай — Таиланд;
22:30. Турция — Нидерланды;
23:30. Украина — Германия;
02:00. Бразилия — Доминиканская Республика;
03:00. Канада — США.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующие матчи этапа проходят в Китае и Канаде.

Календарь предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
Сетка предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
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