Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 4 июня

4 июня и в ночь на 5 июня продолжатся матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 4 июня (время московское):

10:00. Чехия — Польша;

14:30. Китай — Таиланд;

22:30. Турция — Нидерланды;

23:30. Украина — Германия;

02:00. Бразилия — Доминиканская Республика;

03:00. Канада — США.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующие матчи этапа проходят в Китае и Канаде.