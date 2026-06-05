Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Чехия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Игорь Тисевич, Андрей Сурмачевский и Андрей Ананьев пополнили состав «Динамо-Урал»

Игорь Тисевич, Андрей Сурмачевский и Андрей Ананьев пополнили состав «Динамо-Урал»
Комментарии

Связующий Игорь Тисевич, доигровщик Андрей Сурмачевский и блокирующий Андрей Ананьев пополнили состав волейбольного клуба «Динамо-Урал». об этом сообщает пресс-служба волейбольной Суперлиги.

Тисевич ранее выступал за «Динамо-ЛО», «Локомотив» и «Зенит». Сурмачевский играл за «Динамо-Урал» в сезоне-2024/2025 на правах аренды, после чего возвращался в «Зенит-Казань», а Ананьев ранее выступал за команду из Уфы в 2012-2014 годах. В прошлом сезоне блокирующий играл за петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что «Динамо-Урал» назначил нового главного тренера — Андрея Толочко. Ранее специалист долгое время работал в санкт-петербургском «Зените».

Материалы по теме
Официально
Бывший главный тренер «Зенита» возглавил «Динамо-Урал»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android