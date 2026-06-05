Игорь Тисевич, Андрей Сурмачевский и Андрей Ананьев пополнили состав «Динамо-Урал»

Связующий Игорь Тисевич, доигровщик Андрей Сурмачевский и блокирующий Андрей Ананьев пополнили состав волейбольного клуба «Динамо-Урал». об этом сообщает пресс-служба волейбольной Суперлиги.

Тисевич ранее выступал за «Динамо-ЛО», «Локомотив» и «Зенит». Сурмачевский играл за «Динамо-Урал» в сезоне-2024/2025 на правах аренды, после чего возвращался в «Зенит-Казань», а Ананьев ранее выступал за команду из Уфы в 2012-2014 годах. В прошлом сезоне блокирующий играл за петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что «Динамо-Урал» назначил нового главного тренера — Андрея Толочко. Ранее специалист долгое время работал в санкт-петербургском «Зените».