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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 5 июня: как сыграли, Украина, Германия, Канада, США, Боазилия

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 5 июня
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С 4 на 5 июня прошёл второй игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 5 июня:

  • Чехия — Польша — 0:3;
  • Китай — Таиланд — 3:2;
  • Турция — Нидерланды — 0:3;
  • Украина — Германия — 3:2;
  • Бразилия — Доминиканская Республика — 3:2;
  • Канада — США — 3:0.

Каждая из команд в ходе трёх игровых недель проведёт по 12 матчей. Семь лучших сборных и гарантированно Китай выйдут в «Финал восьми», который пройдёт на 9-тысячной арене в Макао.

Календарь предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
Сетка предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
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