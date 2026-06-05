Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 5 июня

С 4 на 5 июня прошёл второй игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 5 июня:

Чехия — Польша — 0:3;

Китай — Таиланд — 3:2;

Турция — Нидерланды — 0:3;

Украина — Германия — 3:2;

Бразилия — Доминиканская Республика — 3:2;

Канада — США — 3:0.

Каждая из команд в ходе трёх игровых недель проведёт по 12 матчей. Семь лучших сборных и гарантированно Китай выйдут в «Финал восьми», который пройдёт на 9-тысячной арене в Макао.