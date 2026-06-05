Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 5 июня

5 июня и в ночь на 6 июня продолжатся матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 5 июня (время московское):

10:00. Бельгия — Чехия;

14:30. Сербия — Польша;

22:30. Доминиканская Республика — Болгария;

23:30. Украина — Япония;

2:00. Нидерланды — Италия;

3:00. Франция — США.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующие матчи этапа проходят в Китае и Канаде.