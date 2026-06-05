34-летний бельгийский доигровщик Сэм Деру покинул новосибирский «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Доигровщик Сэм Деру покидает новосибирский «Локомотив»! Желаем игроку всего самого наилучшего — крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед. Локосемья — навсегда! Мы любим тебя, Сэм, — мы всегда с тобой», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Сэм Деру присоединился к новосибирскому «Локомотиву» в сезоне-2025/2026 и завоевал в составе команды две бронзовые медали чемпионата России и Кубка России. В течение сезона доигровщик принял участие в 18 матчах чемпионата России и набрал 141 очко.