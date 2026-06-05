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Екатерина Любушкина будет выступать за «Ленинградку» — источник

Екатерина Любушкина будет выступать за «Ленинградку» — источник
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36-летняя блокирующая Екатерина Любушкина в следующем сезоне будет выступать за «Ленинградку». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее стало известно, что Любушкина покинула состав калининградского «Локомотива», за который выступала последние три сезона. Вместе с «Локомотивом» она выиграла золото чемпионата России в сезоне-2024/2025, а в следующем сезоне была назначена капитаном команды.

Любушкина — шестикратная чемпионка России, дважды обладательница Кубка и Суперкубка страны. В составе национальной сборной она становилась чемпионкой Европы в 2015 году. Ранее она также выступала за «Тулицу», московское «Динамо», подмосковное «Заречье-Одинцово», новоуренгойский «Факел».

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