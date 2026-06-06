Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 6 июня

С 5 на 6 июня прошёл третий игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 6 июня:

Украина – Япония — 1: 3;

Доминиканская Республика – Болгария — 0: 3;

Сербия – Польша — 2: 3;

Бельгия – Чехия — 0: 3.

Каждая из команд в ходе трёх игровых недель проведёт по 12 матчей. Семь лучших сборных и гарантированно Китай выйдут в «Финал восьми», который пройдёт на девятитысячной арене в Макао. В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Италии.