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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 6 июня: как сыграли, Украина, Япония, Болгария, Сербия, Польша

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 6 июня
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С 5 на 6 июня прошёл третий игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 6 июня:

Украина – Япония — 1: 3;
Доминиканская Республика – Болгария — 0: 3;
Сербия – Польша — 2: 3;
Бельгия – Чехия — 0: 3.

Каждая из команд в ходе трёх игровых недель проведёт по 12 матчей. Семь лучших сборных и гарантированно Китай выйдут в «Финал восьми», который пройдёт на девятитысячной арене в Макао. В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Италии.

Календарь предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
Сетка предварительного этапа женской Лиги наций — 2026
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