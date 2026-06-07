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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин с 6 на 7 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин с 6 на 7 июня
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С 6 на 7 июня прошёл четвёртый игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин на 7 июня

Таиланд – Бельгия – 2:3
Китай – Сербия – 3:0
Бразилия – Болгария – 3:0
Италия – Турция – 3:1
Канада – Франция – 3:1
Германия – Япония – 0:3

Каждая из команд в ходе трёх игровых недель проведёт по 12 матчей. Семь лучших сборных и гарантированно Китай выйдут в «Финал восьми», который пройдёт на девятитысячной арене в Макао. В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Италии.

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