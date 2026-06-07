Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 7 июня

7 июня и в ночь на 8 июня продолжатся матчи предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин (время московское):

7 июня:

06:30. Таиланд — Чехия;

10:00. Бельгия — Сербия;

14:00. Китай — Польша;

17:00. Доминиканская Республика — Нидерланды;

18:00. Украина — Франция;

20:30. Бразилия — Италия;

21:30. США — Германия.

8 июня:

00:00. Болгария — Турция;

01:00. Канада — Япония.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующие матчи этапа проходят в Китае, Бразилии и Канаде.