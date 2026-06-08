Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин с 7 на 8 июня

С 7 на 8 июня прошёл четвёртый игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин с 7 на 8 июня

Таиланд – Чехия – 0:3

Бельгия – Сербия – 3:2

Китай – Польша – 3:1

Доминиканская Республика – Нидерланды – 0:3

Украина – Франция – 2:3

Бразилия – Италия – 3:2

США – Германия – 3:0

Болгария – Турция – 1:3

Канада – Япония – 2:3

Каждая из команд в ходе трёх игровых недель проведёт по 12 матчей. Семь лучших сборных и гарантированно Китай выйдут в «Финал восьми», который пройдёт на девятитысячной арене в Макао. В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Италии.