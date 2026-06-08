«Зенит» объявил о переходе итальянского связующего
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила о переходе итальянского связующего Маттиа Бонинфанте.
«Итальянский связующий уже совсем скоро присоединится к команде! Маттиа дебютировал в Суперлиге в сезоне-2023/2024, выступая за итальянский клуб «Модена». Затем перешёл в «Чивитанову», где завоевал с командой Кубок Италии-2025 и стал финалистом чемпионата Италии в 2025 и 2026 годах. В 2025 году он дебютировал за сборную Италии в Лиге Наций в матче против Болгарии. Желаем Маттиа удачи в предстоящем сезоне в составе нашего клуба и с нетерпением ждём встречи!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».
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