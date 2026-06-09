Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболист Николов: Пламен Константинов мне очень помог вырасти

Волейболист Николов: Пламен Константинов мне очень помог вырасти
Комментарии

Болгарский связующий Симеон Николов сообщил о своём переходе в итальянскую «Чивитанову» и поблагодарил тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова за работу.

«В России я научился заботиться о себе, даже если это звучит немного смешно. Там высокие ожидания, и Пламен Константинов мне очень помог вырасти. Он многому меня научил. Очень опытный специалист и прямолинеен во всём. И хотя иногда он задевал моё самолюбие, но очень помогал мне постоянно прогрессировать. Там я вырос и как волейболист, и физически. Полгода я также жил при температуре –40°C. Это мне очень помогло», — приводит слова Николова Sportal.bg.

Материалы по теме
Топ-10 трансферов в женском волейболе. Важные перестановки в российской Суперлиге
Топ-10 трансферов в женском волейболе. Важные перестановки в российской Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android