Волейболист Николов: Пламен Константинов мне очень помог вырасти

Болгарский связующий Симеон Николов сообщил о своём переходе в итальянскую «Чивитанову» и поблагодарил тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова за работу.

«В России я научился заботиться о себе, даже если это звучит немного смешно. Там высокие ожидания, и Пламен Константинов мне очень помог вырасти. Он многому меня научил. Очень опытный специалист и прямолинеен во всём. И хотя иногда он задевал моё самолюбие, но очень помогал мне постоянно прогрессировать. Там я вырос и как волейболист, и физически. Полгода я также жил при температуре –40°C. Это мне очень помогло», — приводит слова Николова Sportal.bg.