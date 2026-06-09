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Владислав Давыскиба перешёл из «Модены» в казанский «Зенит»

Владислав Давыскиба перешёл из «Модены» в казанский «Зенит»
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Белорусский доигровщик Владислав Давыскиба перешёл из итальянской «Модены» в казанский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Владислав Давыскиба — новый игрок «Зенит-Казань». Рады приветствовать доигровщика в столице Татарстана! Добро пожаловать в Казань», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Срок соглашения с 25-летним белорусским доигровщиком не сообщается. Последние три сезона Давыскиба выступал за итальянскую «Модену». В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром сезона. В 2022 году Владислав играл за итальянский клуб «Веро Волей», с которым выиграл Кубок Европейской конфедерации по волейболу и был признан MVP турнира.

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