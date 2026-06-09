Алина Попова подписала контракт с «Гумма Грин Вингс» – источник

Российская волейболистка Алина Попова продолжит свою карьеру в японском клубе «Гумма Грин Вингс», об этом сообщил журналист Volleynews на своей странице в социальных сетях.

Алина Попова выступает на позиции доигровщицы.

С 2020 по 2022 год Попова играла за «Северянку-2» (Череповец), в 2022 году Алина перешла во французскую команду «Волеро Ле-Канне» (Ле-Канне) и играла в нём до 2024 года, следующим клубом стал «Динамо» (Москва), где Попова пробыла с 2024-го до 2025-го, далее волейболистка вновь вернулась в «Волеро Ле-Канне».

С 2020 по 2021 год Алина Попова выступала за юниорскую сборную России. В 2023 году Попова стала чемпионкой Франции.