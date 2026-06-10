Две доигровщицы пополнили состав «Ленинградки»

Доигровщицы Алина Богданова и Екатерина Геращенкова перешли в «Ленинградку». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

27-летняя Екатерина Геращенкова с 2024 года играла за саратовский «Протон».

Предыдущим клубом 25-летней Алины Богдановой было владивостокское «Динамо». Ранее она выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово», в составе которого стала бронзовым призёром чемпионата России.

«Катя, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!

Алина, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — написано в сообщении клуба.