Две доигровщицы пополнили состав «Ленинградки»
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Доигровщицы Алина Богданова и Екатерина Геращенкова перешли в «Ленинградку». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
27-летняя Екатерина Геращенкова с 2024 года играла за саратовский «Протон».
Предыдущим клубом 25-летней Алины Богдановой было владивостокское «Динамо». Ранее она выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово», в составе которого стала бронзовым призёром чемпионата России.
«Катя, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!
Алина, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — написано в сообщении клуба.
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