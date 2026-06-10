Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Китай — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Две доигровщицы пополнили состав «Ленинградки»

Две доигровщицы пополнили состав «Ленинградки»
Комментарии

Доигровщицы Алина Богданова и Екатерина Геращенкова перешли в «Ленинградку». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

27-летняя Екатерина Геращенкова с 2024 года играла за саратовский «Протон».

Предыдущим клубом 25-летней Алины Богдановой было владивостокское «Динамо». Ранее она выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово», в составе которого стала бронзовым призёром чемпионата России.

«Катя, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!

Алина, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Екатерина Любушкина будет выступать за «Ленинградку» — источник
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android