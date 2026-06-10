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«Динамо-Ак Барс» объявило о переходе белорусской доигровщицы Трофимовой

«Динамо-Ак Барс» объявило о переходе белорусской доигровщицы Трофимовой
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Казанское «Динамо-Ак Барс» на официальном сайте сообщило о переходе белорусской доигровщицы Татьяны Трофимовой.

«Минувший сезон Трофимова отыграла в форме «Минчанки» и к «Динамо-Ак Барс» присоединяется в статусе действующей чемпионки Беларуси и самого ценного игрока (MVP) первенства страны. Помимо золотых медалей чемпионата, в её активе также индивидуальные титулы лучшей доигровщицы Кубка и Суперкубка Беларуси.

Татьяна успела проявить себя и на уровне сборной Беларуси. Одним из значимых достижений в составе национальной команды для неё стало седьмое место на чемпионате Европы 2017 года — один из лучших результатов в истории белорусского женского волейбола.

Для Татьяны Трофимовой переход в казанский клуб — это новый вызов и возможность проявить себя в одной из сильнейших команд России. Мы с удовольствием приветствуем Татьяну в Казани и желаем насыщенного сезона, ярких эмоций и больших побед в составе нашей команды!» — написано в сообщении клуба.

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