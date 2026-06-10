Виктория Пушина вернулась в «Протон»

Центральная блокирующая Виктория Пушина стала игроком саратовского «Протона». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

26-летняя волейболистка вернулась в «Протон» после трёх сезонов в московском «Динамо».

«Виктория является двукратным бронзовым призёром чемпионата России (2023, 2026), обладательницей (2023) и бронзовым призёром Кубка России (2026), обладательницей Суперкубка России (2023). Также на счету волейболистки два золота Высшей лиги «А» (2018, 2021), серебро Высшей лиги «А» (2019) и золото Высшей лиги «Б» (2018).

В составе сборной России Виктория Пушина становилась чемпионкой Европы среди девушек (2017), бронзовым призёром чемпионата мира среди девушек (2017) и бронзовым призёром Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2017). Также в активе спортсменки серебро чемпионата Европы среди молодёжных команд (2018) и бронзовая медаль чемпионата мира среди молодежных команд (2019).

Добро пожаловать, Виктория! Успехов и побед» — написано в сообщении клуба.