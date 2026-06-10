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«Протон» сообщил о переходах доигровщицы сборной Беларуси и связующей

«Протон» сообщил о переходах доигровщицы сборной Беларуси и связующей
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Состав саратовского «Протона» пополнили доигровщица Любовь Светник и связующая Полина Богачёва. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

20-летняя Любовь Светник ранее выступала за французский «Волеро Ле-Канне», турецкий «Зерен» и белорусскую «Минчанку». Светник вызывается в сборную Беларуси. Она является чемпионкой Беларуси (2024), обладательницей Кубка (2024) и Суперкубка страны (2024).

Предыдущим клубом 21-летней Полины Богачевой было «Динамо-Уфимочка БашГАУ». Ранее она выступала за «Муром», «Рязань-РГУ» и краснодарское «Динамо».

«Протон» завершил предварительный этап сезона-2025/2026 чемпионата России на девятом месте.

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