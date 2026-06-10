Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 10 июня

Сегодня, 10 июня, стартует волейбольная Лига наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 10 июня (время — московское):
8:00. Куба — Польша;
11:30. Китай — Словения;
15:00. Украина — Япония;
18:00. Турция — США;
19:00. Бельгия — Болгария;
22:30. Сербия — Аргентина;
23:00. Франция — Италия;
2:00 (11 июня). Бразилия — Иран;
2:30 (11 июня). Канада — Германия.
Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.