Роман Жось стал игроком греческого клуба «Каламата»

Российский связующий Роман Жось официально стал игроком греческого клуба «Каламата». Об этом сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Роман был основным связующим «МГТУ».

«В команду приходит международный российский связующий Роман Жось!

Роман, добро пожаловать в город Каламата и в семью! Желаем тебе отличного сезона, крепкого здоровья, без травм и множества успехов!» — говорится в заявлении клуба.

Волейбольный клуб «МГТУ» в прошлом сезоне занял последнее, 16-е место в чемпионате России.

По ходу карьеры Роман играл за «Енисей» (2016-2021), «Динамо-Урал» (2021-2023), «Нефтяник» (2023/2024) и «Белогорье» (2024/2025). С белгородской командой он стал бронзовым призёром чемпионата России.