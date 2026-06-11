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«Локомотив» отправил центрального блокирующего в аренду в «Динамо-ЛО»

«Локомотив» отправил центрального блокирующего в аренду в «Динамо-ЛО»
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Центральный блокирующий Юрий Бражнюк перешёл из новосибирского «Локомотива» в «Динамо-ЛО» из Соснового Бора на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два следующих сезона — 2026/2027 и 2027/2028.

«Юрий Бражнюк в системе железнодорожников с 2017 года. В течение карьеры в основной команде игрок становился обладателем Кубка России — 2025 и бронзовым призёром чемпионата России и Кубка России — 2026. В сезоне-2025/2026 ярко проявил себя на предварительном этапе и на стадии плей-офф и стал надёжным игроком центральной линии – в его активе 22 матча и 82 набранных очка.

Желаем нашему блокирующему новых побед и яркой игры! До скорой встречи!» — написано в сообщении клуба.

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