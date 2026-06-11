«Локомотив» объявил об уходе 19-летнего болгарского связующего Симеона Николова

Болгарский связующий Симеон Николов покинул новосибирский «Локомотив». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Игрок присоединился к новосибирскому «Локомотиву» в сезоне-2025/2026 и завоевал в составе команды две бронзовые медали чемпионата России и Кубка России. В течение сезона связующий принял участие в 43 матчах чемпионата России и набрал 247 очков (64 эйсов, 115 очков в атаке, 68 блоков).

Это был невероятный сезон вместе! Желаем игроку всего самого наилучшего — новых успехов, больших побед и ярких впечатлений», — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что 19-летний Симеон Николов перейдёт в итальянскую «Чивитанову».