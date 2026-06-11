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«Динамо-ЛО» объявило об уходе финского либеро Лаури Керминена

«Динамо-ЛО» объявило об уходе финского либеро Лаури Керминена
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Финский волейболист Лаури Керминен покинул «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Либеро Лаури Керминен покидает «Динамо-ЛО» после завершения сезона! Благодарим за самоотдачу, профессионализм и время, проведённое в нашей команде. Желаем удачи, новых побед и успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

33-летний Лаури Керминен ранее выступал за московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс», французский «Нант» и финский «Кокколан Тиккерит». В 2022 году Керминена исключили из национальной команды Финляндии, потому что он не покинул «Динамо».

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