«Динамо-ЛО» объявило об уходе финского либеро Лаури Керминена

Финский волейболист Лаури Керминен покинул «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Либеро Лаури Керминен покидает «Динамо-ЛО» после завершения сезона! Благодарим за самоотдачу, профессионализм и время, проведённое в нашей команде. Желаем удачи, новых побед и успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

33-летний Лаури Керминен ранее выступал за московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс», французский «Нант» и финский «Кокколан Тиккерит». В 2022 году Керминена исключили из национальной команды Финляндии, потому что он не покинул «Динамо».