Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 10 июня

Сегодня, 11 июня, продолжается розыгрыш волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 11 июня (время — московское):

11:30. Китай – Украина;

15:00. Словения – Польша;

22:30. Болгария – Иран;

23:00. Германия – Италия.

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных сборных, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.