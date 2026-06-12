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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 11 на 12 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 11 на 12 июня
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С 11 на 12 июня прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин с 11 на 12 июня.

  • Китай – Украина – 1:3;
  • Словения – Польша – 3:2;
  • Болгария – Иран – 3:0;
  • Германия – Италия – 1:3;
  • Бразилия – Бельгия – 3:1;
  • Канада – Франция – 3:1.

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных сборных, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

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