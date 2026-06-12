Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 12 июня

Сегодня, 12 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 12 июня (время — московское):

11:30. Украина — Куба;

15:00. Япония — Польша;

22:30. Бельгия — Сербия;

23:00. Германия — США;

2:00 (13 июня). Иран — Аргентина;

2:30 (13 июня). Турция — Франция.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Сборная России отстранена от Лиги наций и других международных турниров по волейболу после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.