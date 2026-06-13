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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 12 на 13 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 12 на 13 июня
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С 12 на 13 июня прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин с 12 на 13 июня:

Турция – Франция — 3: 0;
Иран – Аргентина — 3: 0;
Германия – США — 0: 3;
Бельгия – Сербия — 1: 3;
Япония – Польша — 3: 2;
Украина – Куба — 3: 0.

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных сборных, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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