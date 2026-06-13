Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 12 на 13 июня

С 12 на 13 июня прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин с 12 на 13 июня:

Турция – Франция — 3: 0;

Иран – Аргентина — 3: 0;

Германия – США — 0: 3;

Бельгия – Сербия — 1: 3;

Япония – Польша — 3: 2;

Украина – Куба — 3: 0.

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных сборных, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.