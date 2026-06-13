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23:00 Мск
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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 13 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 13 июня
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Сегодня, 13 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей Лиги наций на 13 июня (мск):

11:30. Китай – Япония

15:00. Куба – Словения

17:00. Бразилия – Сербия

21:30. Болгария – Аргентина

23:00. Канада – США

2:30. Турция – Италия

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Напомним, сборная России отстранена от Лиги наций и других международных турниров по волейболу в феврале 2022 года, спортсмены не допущены даже в нейтральном статусе.

Календарь матчей Лиги наций – 2026
Турнирная таблица Лиги наций – 2026
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