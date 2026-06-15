Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 15-21 июня

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 15 по 21 июня.

15 июня, понедельник, 15:30 — велоспорт: «Джиро д’Италия». Некст Джен, второй этап.

«Джиро д’Италия». Некст Джен, второй этап. 16 июня, вторник, 15:30 — велоспорт: «Джиро д’Италия». Некст Джен, третий этап.

«Джиро д’Италия». Некст Джен, третий этап. 17 июня, среда, 11:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Чехия — Италия.

Лига наций (женщины), Чехия — Италия. 17 июня, среда, 15:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Япония — Сербия.

Лига наций (женщины), Япония — Сербия. 17 июня, среда, 19:30 — волейбол: Лига наций (женщины), Турция — Бельгия.

Лига наций (женщины), Турция — Бельгия. 18 июня, четверг, 11:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Чехия — США.

Лига наций (женщины), Чехия — США. 18 июня, четверг, 15:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Сербия — Италия.

Лига наций (женщины), Сербия — Италия. 18 июня, четверг, 19:30 — волейбол: Лига наций (женщины), Турция — Франция.

Лига наций (женщины), Турция — Франция. 19 июня, пятница, 11:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Доминиканская Республика — Сербия.

Лига наций (женщины), Доминиканская Республика — Сербия. 19 июня, пятница, 15:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Япония — Чехия.

Лига наций (женщины), Япония — Чехия. 19 июня, пятница, 19:30 — волейбол: Лига наций (женщины), Бельгия — Германия.

Лига наций (женщины), Бельгия — Германия. 20 июня, суббота, 11:00 — волейбол: Лига наций (женщины), США — Италия.

Лига наций (женщины), США — Италия. 20 июня, суббота, 15:00 — волейбол: Лига наций (женщины), Япония — Доминиканская Республика.

Лига наций (женщины), Япония — Доминиканская Республика. 20 июня, суббота, 19:30 — волейбол: Лига наций (женщины), Турция — Германия.

Лига наций (женщины), Турция — Германия. 21 июня, воскресенье, 13:50 — баскетбол: Мировой тур. FIBA 3×3. Амстердам. День третий.

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