Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 13 на 14 июня

С 13 на 14 июня прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин с 13 на 14 июня:

Китай – Япония — 1:3;

Куба – Словения — 2:3;

Бразилия – Сербия — 3:0;

Болгария – Аргентина — 3:1;

Турция — Италия — 0:3;

Канада – США — 2:3.

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных сборных, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши.