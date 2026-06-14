Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 14 июня
Сегодня, 14 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Волейбол. Расписание матчей Лиги наций на 14 июня (мск):
- 8:00. Украина – Польша;
- 11:30. Китай – Куба;
- 15:00. Словения – Япония;
- 17:00. Бельгия – Иран;
- 18:00. Германия – Франция;
- 20:30. Болгария – Сербия;
- 21:30. Канада – Турция;
- 00:00. Бразилия – Аргентина;
- 1:00. США – Италия.
Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.
Напомним, сборная России отстранена от Лиги наций и других международных турниров по волейболу в феврале 2022 года, спортсмены не допущены даже в нейтральном статусе.
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