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Эбрар Каракурт пропустит четыре-шесть недель из-за проблем со здоровьем

Эбрар Каракурт пропустит четыре-шесть недель из-за проблем со здоровьем
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Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт выбыла из тренировочного процесса на четыре-шесть недель из-за травмы. Во время обследования у спортсменки было обнаружено скопление жидкости в правом крестцово-подвздошном суставе и отёк костного мозга, сообщает Турецкая федерация волейбола (TVF).

Лечение Эбрар уже началось, максимальный срок восстановления может занять чуть больше месяца. Если Каракурт вернётся через четыре недели, то до старта финальной части Лиги наций у неё останется примерно 10 дней на подготовку.

Эбрар Каракурт является доигровщицей женской сборной Турции по волейболу, также она выступает за турецкий клуб «Эджзаджибаши».

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