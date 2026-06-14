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Канада — Турция. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:30 Мск
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США — Италия: во сколько начало матча Лиги наций — 2026, где смотреть прямую трансляцию

США — Италия: во сколько начало матча Лиги наций — 2026, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 14 на 15 июня состоится матч предварительного этапа Лиги наций 2026 года по волейболу среди мужчин между сборными США и Италии. Игра пройдёт на «Ти-Ди Плейс Арене» (Оттава, Канада). Встреча начнётся в 1:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги наций по волейболу США — Италия в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
15 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
США
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Календарь Лиги наций (м) - 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) - 2026
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