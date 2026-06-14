США — Италия: во сколько начало матча Лиги наций — 2026, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 14 на 15 июня состоится матч предварительного этапа Лиги наций 2026 года по волейболу среди мужчин между сборными США и Италии. Игра пройдёт на «Ти-Ди Плейс Арене» (Оттава, Канада). Встреча начнётся в 1:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Трофеи сборной России по волейболу: