Российская доигровщица Екатерина Пипунырова стала игроком турецкого клуба «Зерен Спор». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Из России в сердце столицы! Екатерина Пипунырова прибывает в Анкару, чтобы начать новую главу! Добро пожаловать в ваш новый дом, Екатерина! Мы рады, что вы теперь с нами!» — говорится в заявлении клуба.

Екатерине Пипуныровой 26 лет. Последние два сезона она провела в калининградском «Локомотиве» в качестве третьей доигровщицы. Спортсменка также выступала в Суперлиге за краснодарское «Динамо» (2017–2021) и московское «Динамо» (2021–2024). Екатерина — двукратная чемпионка России (2023, 2025) и бронзовый призёр чемпионата сезона-2021/2022.