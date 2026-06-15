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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 14 на 15 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 14 на 15 июня
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С 14 на 15 июня прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин с 14 на 15 июня:

Украина – Польша – 2:3
Китай – Куба – 3:0
Словения – Япония – 1:3
Бельгия – Иран – 3:2
Германия – Франция — 3:1
Болгария – Сербия – 0:3
Канада – Турция – 2:3
Бразилия – Аргентина – 3:2
США – Италия – 2:3

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши.

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