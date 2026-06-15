Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин с 14 на 15 июня

С 14 на 15 июня прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин с 14 на 15 июня:

Украина – Польша – 2:3

Китай – Куба – 3:0

Словения – Япония – 1:3

Бельгия – Иран – 3:2

Германия – Франция — 3:1

Болгария – Сербия – 0:3

Канада – Турция – 2:3

Бразилия – Аргентина – 3:2

США – Италия – 2:3

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши.