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Куркаев обратился к болельщикам «Локомотива» перед переходом в «Зенит-Казань»

Куркаев обратился к болельщикам «Локомотива» перед переходом в «Зенит-Казань»
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Бывший капитан и центральный блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев обратился к болельщикам новосибирского клуба перед переходом в казанский «Зенит».

«Пожелаю клубу всё больше расцветать, чтобы наши фанаты росли. Они в любом случае наши, мои. Это останется со мной навсегда, и, может быть, когда-то я ещё вернусь назад. Посмотрим, как будет складываться моя волейбольная дорожка.

Однозначно «Локомотив» – огромный пример по России для всех остальных клубов в плане развития, картинки, видео, людей, эмоций, самоотдачи. И, соответственно, у этого есть результат: у нас полные трибуны шальных, огненных любителей, ценителей нашего прекрасного вида спорта и этой команды. Несмотря, наверно, на свои дела, задачи, проблемы, они идут сюда, нас поддерживают, гонят вперёд. Хочу, чтобы людей в футболках «Локомотива» становилось больше. Вы самые лучшие фанаты в мире. До такого масштаба другим клубам пока что будет тяжело дотянуться. И я рад, что мы сделали это вместе», – сказал Куркаев в интервью на клубном канале.

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