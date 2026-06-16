Центральный блокирующий московского «Динамо» стал игроком «Горького»

27-летний центральный блокирующий московского «Динамо» Фаннур Каюмов перешёл из столичного клуба в «Горький». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Каюмов провёл в составе «Динамо» два сезона. За это время блокирующий стал чемпионом страны и дважды обладателем Кубка России. В прошедшем сезоне Каюмов принял участие в 26 матчах и принёс команде 16 очков — три на подаче, семь в атаке и шесть на блоке.

Ранее он также выступал за самарскую «Нову» и «Динамо-ЛО». В составе молодёжной сборной России Каюмов становился чемпионом Европы.

«Приветствуем Фаннура в Нижнем Новгороде. Желаем успешного сезона, главное, без травм!» – сообщает пресс-служба клуба.