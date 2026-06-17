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16:30 Мск
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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 17 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 17 июня
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Сегодня, 17 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 17 июня (время — московское):

7:00. Доминиканская Республика — США;
9:00. Канада — Нидерланды;
11:00. Чехия — Италия;
12:30. Германия — Китай;
13:00. Болгария — Польша;
15:00. Япония — Сербия;
16:00. Франция — Бразилия;
16:30. Таиланд — Украина;
19:30. Турция — Бельгия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь матчей Лиги наций — 2026
Турнирная таблица Лиги наций — 2026
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Новости. Волейбол
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