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Валентин Голубев снова стал игроком «Зенита-Казань»

Валентин Голубев снова стал игроком «Зенита-Казань»
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Волейболист Валентин Голубев вновь будет играть за «Зенит-Казань». Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

34-летний либеро возвращается в казанский клуб спустя три года. Голубев уже выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Он провёл 114 матчей, стал чемпионом России — 2023 и трижды выиграл Кубок России в составе команды. Валентин Голубев входит в состав сборной России по волейболу. Вместе с командой он выигрывал чемпионат Европы в 2017 году и серебро Олимпийских игр 2020 года.

После ухода из «Зенита» Голубев играл за «Кузбасс» и «Белогорье». В прошлом сезоне на его счету 21 матч, 354 приёма, 44% позитивной и 17% отличной доводки.

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