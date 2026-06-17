Женская сборная США выразила недовольство правилами генетического тестирования МОК

Женская сборная США выступила с официальным заявлением об обязательном генетическом тестировании, которое ввёл Международный олимпийский комитет (МОК) для всех спортсменок, претендующих на участие в Олимпийских играх.

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Волейболистки подтвердили, что были на обязательном тестировании SRY (Ген в Y-хромосоме, который запускает развитие организма по мужскому типу. – Прим. «Чемпионата»), проводимом под контролем Международной федерации волейбола (ФИВБ), однако выразили серьёзную обеспокоенность правилами и системой тестирования.

Основные претензии спортсменок:

Отсутствие достаточной прозрачности в вопросах хранения и использования генетических данных.

Отсутствие независимого механизма обжалования в случае спорных или ошибочных результатов.

Спортсменки не были вовлечены в обсуждение и разработку новой системы с самого начала.

В заявлении подчёркивается, что речь идёт не об отказе соблюдать правила, а о необходимости обеспечить медицинскую конфиденциальность, прозрачность процедур и защиту прав спортсменок при работе с чувствительными генетическими данными.

Генетическое тестирование — часть новой политики МОК по «защите женской категории» в олимпийском спорте. Оно вводится, чтобы на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, США, к женским соревнованиям допускались только биологические женщины.